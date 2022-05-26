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Азиатские индексы - 26-05-22

Азиатские индексы - 26-05-22

ТОКИО, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.27% и составил 26604.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.05% и составил 1877.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.50% и составил 3123.11 пункта, а HANG SENG снизился на 0.27% и составил 20116.20 пункта.


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