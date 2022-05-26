Решением спикера НС будет созвано внеочередное заседание НС. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в решении председателя НС говорится:

“Согласно ст.100 Конституции РА и ст.41 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания", по инициативе депутатов НС и решению Председателя НС 3 июня, в 16:00 часов, созывается внеочередное заседание НС - по соответствующей повестке дня”.