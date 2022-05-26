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Президент Черногории в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян

Президент Черногории в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян

Президент Черногории Мило Джуканович посетил Мемориал Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», он возложил венок к Мемориалу и цветы к вечному огню.

Мило Джуканович посетил музей Геноцида армян и сделал запись в дневнике музея. Президент Черногории также посадил дерево в парке Мемориала Цицернакаберд.

Президента Черногории сопровождали министр экономики Республики Армения Ваан Керобян и мэр Еревана Грачья Саркисян.
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