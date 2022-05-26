В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию

Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, как передает Арменпресс, об этом заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"Иранские партнеры готовы вести переговоры с российскими предпринимателями и поставлять очень много своих товаров — от строительных и отделочных материалов до серьезной высокотехнологичной продукции", - сказала Никишина, выступая на национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

Она напомнила, что несколько лет назад Россия подписала с Ираном временное соглашение о свободной торговле – "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков".

"Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - отметила глава РЭЦ.