Столтенберг: НАТО нужно быть готовой поддерживать Украину в течение длительного времени

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства - члены альянса быть готовыми к тому, что придется оказывать поддержку Украине в течение длительного времени. Как передает Арменпресс, с таким заявлением он выступил в опубликованном в четверг интервью испанской газете La Vanguardia.

"Первая задача НАТО - помочь Украине, - отметил он. - Войны непредсказуемы, и никто не может сказать, как и когда закончится эта, но мы должны быть готовы сохранять нашу поддержку в долгосрочной перспективе". "Речь идет не только о доставке нового снаряжения, но и о поддержании поставленного материала в рабочем состоянии", - сказал генсек.

По его словам, "другая роль НАТО заключается в предотвращении эскалации". "Если это перерастет в <...> войну между НАТО и Россией, это принесет гораздо больше разрушений и ущерба всей Европе, - предупредил он. - Поэтому мы обязаны действовать таким образом, чтобы не способствовать и не вести к эскалации. Мы ясно даем понять, что НАТО поддерживает Украину, но она не участвует в войне".

"С начала российского вторжения мы увеличили численность войск к востоку альянса до 40 тыс. человек при поддержке значительных военно-морских и военно-воздушных сил, - уточнил генсек. - Цель состоит не в том, чтобы спровоцировать войну, а в том, чтобы предотвратить ее, сохранить мир и избежать путаницы или непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать всех союзников".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.