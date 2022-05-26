Делегацию Арцаха приняли в Центральном офисе АРФД Ливана: обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха

25 мая в Бейруте делегация Республики Арцах в Центральном офисе АРФД в Ливане встретилась с ливанскими армянами и с членами АРФД.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Арцаха, на встрече присутствовал предводитель Армянской епархии Ливана Его Преосвященство архиепископ Шаге Паносян, армянские депутаты Парламента Ливана, избранные 15 мая 2022 г., действующие и бывшие министры.

Артур Товмасян выступил с речью перед армянской общиной Ливана, подчеркнув безграничную поддержку Ливана как армянскому народу, спасшемуся от Геноцида армян 1915-1922 гг., так и армянам Арцаха.

Касаясь заседания Совета безопасности 25 мая в Степанакерте, спикер Парламента Республики Арцах подтвердил решение президента о том, что формулировка «Обеспечение прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха» в заявлении председателя СЕ Шарля Мишеля крайне неприемлема для народа Арцаха. Председатель НС также подчеркнул, что эта формулировка не выражает четко сформулированных для международного сообщества в течение последних 30 лет требований и чаяний арцахских армян, которые основывались на праве народов на самоопределение.

Председатель НС с уверенностью заявил, что будущее Арцаха возможно лишь вне Азербайджана. Высказанные президентом Арцаха мысли, по словам Артура Товмасяна, созвучны последним заявлениям фракций Парламента Арцаха.

Артур Товмасян представил армянской общине Ливана ситуацию, вытекающую из послевоенных реалий Арцаха, подчеркнул, что главная задача властей Республики Арцах - как можно раньше решить жилищные и социальные проблемы вынужденных переселенцев Арцаха.

Глава Парламента коснулся заседаний Национального собрания Арцаха в дни войны 2020 года, а также признания независимости Арцаха городами десятков государств.

В своем выступлении спикер НС особо подчеркнул роль российских миротворческих сил в Арцахе: «Армия обороны Арцаха и российские миротворческие войска являются надежными гарантами безопасности народа Арцаха».

В конце встречи в честь делегации был организован концерт, в ходе которого звучали патриотические песни и песни, посвященные Арцаху.

На мероприятии выступил также руководитель фракции НС Арцаха АРФД Артур Мосиян.