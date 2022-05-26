Тегеран предлагает принять делегации России и Украины для переговоров

Тегеран предлагает исламскую республику в качестве площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы выступаем за политическое [решение ситуации на Украине] и переговоры. На прошлой неделе я сообщил [главе МИД РФ Сергею] Лаврову, что Иран готов стать площадкой для двух сторон", - цитирует его агентство Fars.

Министр добавил, что причиной конфликта на Украине "являются провокационные действия США и НАТО, которые спровоцировали Кремль, пытаясь расширить свое военное присутствие".

19 мая состоялись телефонные переговоры Лаврова и Амира Абдоллахияна. Стороны обсудили перспективы возобновления ядерной сделки и ситуацию вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.