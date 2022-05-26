С начала операции на Украине в 16 раз выросло число россиян, получивших ИИН в Казахстане

С начала военной спецоперации России на Украине индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане получили 35 782 граждан России. Как передает Арменпресс, об этом сообщили агентству "Интерфакс" в МВД Казахстана.

За аналогичный период прошлого года ИИН в Казахстане получили 2 230 россиян, то есть в 16 раз меньше.

Число граждан Украины, получивших казахстанский ИИН с марта 2022 года и по настоящее время – 637, добавили в МВД. За аналогичный период 2021 года казахстанский ИИН получили 213 украинцев, то есть втрое меньше.

Без ИИН граждане, юридические лица, не имеют возможности обращаться в госорганы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, открытия и ведения банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществлении платежей, переводов и т.д.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями.