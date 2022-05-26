Солнечная фотоэлектрическая станция «Айг-1» будет сдана в эксплуатацию в 2025 году

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян принял делегацию компании Абу-Даби «Масдар» во главе с ее руководителем Мухаммедом аль-Шехи.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве территориального управления и инфраструктур РА, на встрече обсуждался ход реализации программы строительства солнечной фотоэлектрической станции «Айг-1» мощностью в 200 МВт и предстоящие работы.

Инвестиционная компания также представила намерение реализовать новые проекты, в частности, строительство солнечной фотоэлектрической станции, совмещенной с батареями.

Победителем международного тендера на строительство солнечной фотоэлектрической станции «Айг-1» мощностью 200 мегаватт на базе проекта «Масдар Армения» стала компания Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Компания предложила тариф 0,0290 долларов США/кВтч.

Станция «Айг-1» будет сдана в эксплуатацию в 2025 году. Всего будет инвестировано около 174 миллионов долларов.

Программа реализуется совместно с Фондом государственных интересов Армении - АНИФ.