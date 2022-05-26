ЧЕ-Ереван: Ованнес Бачков стартовал победой

Член сборной Армении по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков стартовал победой на проходящем в Ереване чемпионате Европы.

Как сообщает «Арменпресс», первым соперником Ованнеса Бачкова, вступившего в борьбу в весовой категории 63,5 кг на четвертый день чемпионата в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, был Жозеф Тайерс из Англии. Армянский боксер одержал победу со счетом 5:0.

В дневном туре Гуген Мадоян (67 кг) сразится с финном Карлом Бенджамином Эрикссоном. В супертяжелом весе бой проведет вице-чемпион мира Давид Чалоян. Его соперник - Джурай Сольдо из Боснии и Герцеговины.

Вечером первым соперником Нарека Манасяна (92 кг) станет Давид Микалек из Словакии.

В третий день чемпионата Европы по боксу выступали три боксера Армении. В своем втором бою Вахтанг Арутюнян (75 кг) потерпел поражение, Рафаэль Ованнисян (86 кг) одержал победу, Карен Тонаканян (60 кг) проиграл в дебютной схватке.

В стартовых поединках из борьбы выбыли Джаник Саакян (54 кг) и Нарек Захарян (71 кг).