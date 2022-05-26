Президент Черногории прибыл с официальным визитом в Армению
Президент Черногории Мило Джуканович прибыл с официальным визитом в Армению.
Как сообщает корреспондент «Арменпресс», самолет президента Черногории уже приземлился в аэропорту «Звартноц».
Делегация, возглавляемая президентом Черногории, посетит Мемориальный комплекс в Цицернакаберде, чтобы почтить память жертв Геноцида армян, осмотрит экспозиции Музея-института Геноцида армян, посадит дерево в парке Памяти.
После официальной церемонии встречи, предусмотренной в резиденции президента Республики Армения, состоится приватная беседа президентов Ваагна Хачатуряна и Мило Джукановича. Затем последует встреча в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.
После президенты Армении и Черногории выступят с заявлением для прессы.
В рамках визита президент Черногории встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном.
Президент Черногории также посетит Центр креативных технологий ТУМО.
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