Армении возвращен военнослужащий Эдуард Мартиросов, пересекший 23 апреля армяно- азербайджанскую границу: МО

26 мая армянской стороне был возвращен военнослужащий срочной службы, рядовой Эдуард Мартиросов, 23 апреля пересекший армяно-азербайджанскую границу.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное Министерством обороны РА.

«Согласно договоренности, достигнутой в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 22 мая, и при посредничестве командира российской воинской части, выполняющей миротворческую миссию в Арцахе, генерал-майора Андрея Волкова 26 мая армянской стороне был возвращен военнослужащий срочной службы рядовой Эдуард Мартиросов, пересекший армяно-азербайджанскую границу 23 апреля», - говорится в сообщении МО РА.