Армотека: «Айпост» запускает новую платформу продвижения и экспорта армянской продукции

«Айпост» запускает новую онлайн-платформу «Армотеку», целью которой - сделать лучшие армянские товары более узнаваемыми и доступными, организовать их доставку почти в 190 стран мира.

Как сообщили «Арменпресс» в «Айпост», армянские вина, травяные чаи, сухофрукты, специи, армянские ароматы станут доступны покупателям из разных стран мира.

Армянские вина, сладости, мед, джемы из разных фруктов, консервы, травяные чаи можно будет заказать посредством онлайн-платформы «Армотеки». Ассортимент, представленный на платформе, будет пополняться день ото дня.

«Это платформа для не только армян, живущих за пределами Армении, но и для всех тех, кто ценит хорошее вино, органические травяные чаи, чистые консервированные фрукты, приготовленные из натуральных фруктов. Благодаря нашей платформе мы создаем возможность для армянских бизнесменов представлять, продавать свою продукцию по всему миру, а мы доставим ее в кратчайшие сроки. Мы приглашаем наших бизнесменов, которые производят действительно качественную продукцию, представлять свою продукцию на нашей площадке», - сказал генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян.

Начальник отдела управления продуктами и развитием Григор Багдагулян отметил:

«Мы запустили интернет-магазин «Армотека», который с новым подходом объединит лучшие армянские товары на единой платформе, даст уникальную возможность сделать армянские продукты доступными для диаспоры, представить их всему миру. Хочу добавить, что «Армотека» дает возможность приобретать армянские товары по месячному абонементу, а также выбирать уникальные тематические подарочные коробки, разработанные нами, экономя, таким образом, время и деньги».

«Айпост» в рамках онлайн-платформы «Армотека» предоставит армянским производителям возможность обеспечить доступность армянской продукции в 190 странах.