США приветствуют первую встречу пограничных комиссий Армении и Азербайджана: Энтони Блинкен

Соединенные Штаты Америки приветствуют первую встречу пограничных комиссий Армении и Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты поддерживают переговоры между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Европейского Союза, поощряя продолжить позитивный темп и диалог во благо мира в регионе», - написал Энтони Блинкен.