В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных

Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл.

"Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.

Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.