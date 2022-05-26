В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл.
"Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.
Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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