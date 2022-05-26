Yonhap: в КНДР третий день подряд нет летальных случаев среди лиц с симптомами лихорадки

Власти КНДР третий день подряд отчитываются об отсутствии летальных исходов среди лиц с симптомами лихорадки, общее число смертей осталось на уровне 68. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР за сутки было выявлено не менее 105 500 человек с повышенной температурой, общее число таких пациентов с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,17 млн. Из них поправились 2,9 млн жителей, около 270 тыс. проходят лечение. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Суточный прирост заболевших составляет менее 200 тыс. пациентов пятый день подряд и демонстрирует снижение. 25 мая власти доложили о 115 тыс. новых случаях, 24 мая - 134 тыс., 23 мая - 167 тыс., 22 мая - 186 тыс. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны. В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.