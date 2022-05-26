На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с космодрома США на мысе Канаверал космическим кораблем компании Space X на околоземную орбиту был выведен первый космический спутник Армении», - сообщил Никол Пашинян.

Пашинян добавил, что это произошло в результате сотрудничества между армянским государственным акционерным обществом «Геокосмос» и испанской компанией «Satlantis». «Невозможно переоценить значение того, что произошло, с этим Республика Армения вступает в эру космической деятельности, мы надеемся, что наши богатые традиции в этой области будут восстановлены. Я имею в виду сферу космических исследований и производства, которая существовала в Армении много лет. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что одной из наших приоритетных задач является локализация космических технологий в Армении, а также организация производства космической техники», - сказал премьер-министр РА.

К теме обратился и вице-спикер НС, бывший министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

«Армения выпустила спутник мониторинга земли.

25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени со станции Cape Canaveral Space Force Station на мысе Канаверал во Флориде, США, стартовала ракета SpaceX Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту 59 малых спутников, в том числе и армянский спутник наблюдения Земли.

Надо ли говорить, сколько сил было вложено в эту работу, особую благодарность хочу выразить всем людям, которые работали, работают в области разработок, программирования и реализации космической политики.

Личное содействие премьер-министра Никола Пашиняна инновационным программам, имеющим такое стратегическое значение, а также приоритеты правительственной программы, утвержденной Национальным собранием, открывают новые горизонты для научно-технического прогресса в Армении», - написал Акоп Аршакян на своей странице в Facebook.