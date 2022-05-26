Государство должно быстро реагировать на вызовы технологического сектора: Айк Чобанян

Профессиональный потенциал из России, Украины и Беларуси имеет стратегическое значение для технологической сферы Армении. Исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий, бывший министр высокотехнологичной промышленности Армении Айк Чобанян в беседе с «Арменпресс» коснулся притока в Армению профессионалов, подчеркнул пробелы в ряде направлений, проблемы, на которые государство должно очень быстро реагировать. По его словам, должны быть созданы все условия и возможности для того, чтобы специалистов по технологиям надолго удержать в Армении.

- Господин Чобанян, на днях на 21-м съезде Союза предприятий передовой техники были подведены итоги проделанной работы по разным направлениям. Учитывая достижения и проблемы, скажите, пожалуйста, каковы будут приоритеты союза в ближайшем будущем?

- Прошлый год был интересным стратегическим периодом для сектора, учитывая ситуацию, создавшуюся после войны 2020 года. Была сформирована новая стратегия союза, намечены направления, способные поставить Армению на ноги. Первым направлением оставалось образование, идентификация рабочей силы. Именно поэтому самые крупные и масштабные программы союза были направлены на образование. С 2012 года мы вошли в школы и создавали инженерные лаборатории. Молодые люди из наших образовательных программ уже выходят на рынок труда или решают связать свое будущее с научной деятельностью. В этой структуре основной базой являются образовательные лаборатории «Армат», которых уже более 600, и там учатся около 18 000 учеников. Большинство из них сразу начинают работать в отраслевых компаниях, а 10-12% создают собственные компании.

Следующим стратегическим направлением является безопасность, которая в свою очередь включает в себя несколько направлений. Во-первых, это военная промышленность. Чрезвычайно важное значение для развития военной промышленности в Армении имеют следующие обстоятельства. Военная промышленность - это отрасль промышленности, она не может развиваться, если в стране нет общепромышленного развития. В данном случае речь идет не только об инженерных решениях, но и о производственных мощностях, что означает развитие высокотехнологичного производства или, точнее, восстановление. У нас почти нет производственных мощностей для обслуживания военной промышленности. В связи с этим создание такой инфраструктуры является приоритетной задачей.

Далее идет консолидация военно-промышленных предприятий, наращивание потенциала, разрабатываемые ими решения, продвижение продукции, сосуществование между ними. После войны в апреле 2016 года была создана площадка, вокруг которой мы объединили компании, работавшие в этом направлении. Сегодня во взаимодействии с правительством нам необходимо перезагрузиться в этом направлении, чтобы через несколько лет у нас была другая система, и были бы введены новые механизмы финансирования военной промышленности.

Следующее направление - развитие науки, электронного правительства или программ цифровизации. Существенных изменений в этом плане за последние 10 лет не произошло, здесь нужна перезагрузка. Последнее направление - это позиция Армении в международной технологической сфере, брендинг в сфере высоких технологий. Мы сейчас занимаемся этими вопросами.

- Как подчеркнул министр на союзном съезде, применение новейших технологических решений во всех направлениях экономики уже сегодня является насущной потребностью. На Ваш взгляд, насколько мы успешны в этом направлении? И в каких областях мы успешны, возможно, в банковском деле и финансах?

- Это важное наблюдение. Конечно, есть области, где использование технологий важнее, например здравоохранение и услуги. Есть области, где использование технологий все еще слабо, например, сельское хозяйство, но мы знаем, что использование технологических инноваций является самым серьезным инструментом для увеличения возможностей в этой области. В связи с этим, перед нами стоит задача.

Да, вы правильно сказали, что банковский сектор может быть одним из самых передовых с точки зрения цифровых технологий, но в последнее время, после прихода тех же российских компаний, когда в Армению приехало большое количество россиян, высветились некоторые вопросы. Многие жалуются на наши банковские услуги. Мы поняли, что сильно отстаем в этом плане, нам предстоит много работы. Я много лет работаю в сфере цифровизации, и я действительно считаю, что за последнее десятилетие в этом направлении почти не было прогресса. 2008-2012 годы были самым активным периодом процесса цифровизации в Армении, и теперь мы должны восстановить этот темп. Возможностей в этом плане в Армении гораздо больше благодаря существующему высокотехнологичному сектору. Есть страны, единственной альтернативой которых является импорт различных решений из-за рубежа, но в случае с Арменией эти инструменты и автоматизация могут производиться усилиями местных компаний.

- Мы говорили о проблемах. Поговорим о развитии, обусловленном российско-украинскими событиями. Как известно, многие компании и специалисты из России, Украины и Беларуси переезжают в другие страны. Согласно Вашей последней информации, каково наше представление об ИТ-компаниях и специалистах, переезжающих в Армению? Какие проблемы были выявлены?

- Переезды не новы в сфере информационных технологий. Этот сектор постоянно движется в сторону более развитых, менее рискованных рынков. Например, год назад такой процесс начался в Беларуси, когда изменились внутренние процедуры, Грузия быстро отреагировала и в результате увеличила объем информационных технологий в своей экономике. Не знаю, почему мы более сдержанны в этих вопросах. Есть конкуренция, страны выстраиваются в очередь, они хотят максимально использовать свой профессиональный потенциал. Я думаю, что Армения в плане создания соответствующих инструментов реагирует очень медленно, потому что существующие в Армении законодательные изменения не совместимы с условиями, предложенными Грузией и Узбекистаном.

Второй вопрос, гораздо более важный, у нас нет стратегической позиции по этому вопросу, потому что, как я уже говорил, переезды - это непрерывный процесс. Сегодня они приезжают из России, Украины, завтра могут приехать из Индии, Ирана или других стран. Кроме того, у нас есть огромное сообщество в диаспоре, большинство которого также работает в технологическом секторе. И соответствующие инструменты жизненно необходимы нашей стране и в условиях репатриации. К этому вызову, который представляет для Армении российско-украинская война, нужно относиться гораздо серьезнее, и у нас должна быть стратегия для таких ситуаций.

- О каком конкретном инструментарии идет речь?

- У нас должно быть самое благоприятное законодательство, самые выгодные условия для переезда. В случае с нашими соотечественниками набор условий должен быть широким: гражданство, право на работу, доступ к различным услугам, которых у нас нет. Уровень наших цифровых услуг слишком низок. Мы постоянно имеем дело с бюрократией. Наши соотечественники приезжают в Армению и проводят несколько часов в очереди в паспортном столе, что является позором, особенно для стратегического слоя, которым являются наши соотечественники. У нас серьезная проблема с недвижимостью, у нас не хватает квартир в аренду, у нас нет качественных помещений для бизнеса. У нас много зданий, которые называются бизнес-центрами, но не соответствуют международным стандартам. Это вызов для сектора городского развития. Развитие инфраструктуры является для нас приоритетом. В Армении быстро должны быть введены специальные экономические, индустриальные зоны и инфраструктуры. Это должно быть сделано при государственной поддержке и программах софинансирования. Другими словами, учитывая эти вызовы, нам необходимо пересмотреть наши инструменты, законодательство, условия, инфраструктуру, и делать это нужно очень быстро.

- У Вас есть статистика, сколько компаний пришло в Армению после российско-украинской войны? Было сказано, что компании здесь в краткосрочной перспективе, каковы тенденции?

- Я оставлю статистику государственным органам. По последним данным, речь идет о регистрации 70 000 человек, 1 300 компаний, из которых более 90% - компании информационных технологий.

- Даже если эти компании и специалисты останутся в Армении в краткосрочной перспективе, какое влияние это окажет на технологический сектор Армении, экономику, какие возможности откроются?

- Для нас очень важно, чтобы мы оперативно создавали такие платформы и применяли такие механизмы, которые позволят приехавшему в Армению специалисту передать свои знания местным компаниям и специалистам. Как правило, один высококвалифицированный специалист работает не менее чем с 5 другими специалистами. Это значит, что, привлекая 100 высококвалифицированных специалистов, мы можем создать рабочую группу из 500 человек, дав 500 молодым людям возможность развиваться и приобретать навыки. Мы должны понимать, что это представляет инвестиционную ценность, мы не только не должны облагать налогом этих людей, но и должны софинансировать, потому что они приходят и передают свои знания нашей молодежи. Сколько бы ни длился их переезд в Армению, они имеют стратегическое значение для нашей страны. В то же время мы должны работать над совершенствованием инструментов, чтобы они дольше оставались в нашей стране.

- Другими словами, мы ожидаем, что приток специалистов в области технологий будет способствовать развитию возможностей для армянских специалистов, будут созданы рабочие места.

- Результат будет заметен в сфере экономики, науки, образования, также в социальном плане. Люди этой области, как правило, образованные, сознательные, высококультурные люди, их присутствие в обществе может быть только положительным. В частности, мы знаем, что инженерные профессии создают в несколько раз больше рабочих мест, потому что это высокооплачиваемые специалисты, и они также должны способствовать развитию других отраслей. Приезжающие специалисты являются очень важным ресурсом для наших армянских компаний. Наши компании уже набирают специалистов из России, Украины и Белоруссии. Таких случаев сотни. Есть прямые примеры, когда армянские компании сотрудничают с компаниями, которые уже переехали в Армению. В заключение: нужна особая политика, подробная программа, которая должна иметь солидный бюджет и нужно понимать, что это инвестиции, а не благотворительность.

Анна Гзирян