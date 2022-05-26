Совет Безопасности ООН проведет 26 мая заседание по КНДР

Совет Безопасности ООН соберется в четверг на заседание по КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенной в среду программе всемирной организации.

КНДР накануне провела три ракетных испытания.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США, ожидается голосование по проекту американской резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна.

По информации Сеула, в среду КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам южнокорейских военных, одна из них была межконтинентальной, а две другие - баллистическими ракетами малой дальности. При этом запуск одной ракеты малой дальности, вероятно, закончился неудачей. В ответ на испытания Пхеньяна были произведены в сторону Японского моря запуски двух ракет - южнокорейской и американской.