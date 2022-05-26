Европейские индексы - 25-05-22
МОСКВА, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.63% и составил 14007.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.73% и составил 6298.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.51% и составил 7522.75 пункта, а российский RTSI снизился на 2.72% и составил 1239.07 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:28 Совет Безопасности ООН проведет 26 мая заседание по КНДР
- 08:55 Европейские индексы - 25-05-22
- 08:54 Американские индексы выросли - 25-05-22
- 08:46 Цены на цветные металлы - 25-05-22
- 08:44 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-05-22
- 08:43 Цены на нефть снизились - 25-05-22
- 00:59 ЧЕ-Ереван: в четвертый день соревнований выступят 4 боксера Армении
- 00:57 «Рома» - победитель Лиги конференций УЕФА: Генрих Мхитарян - обладатель второго еврокубка
- 25.05-21:58 В Великобритании выявили семь новых случаев оспы обезьян
- 25.05-21:43 Турция и Израиль готовы оценить возможность назначения послов двух стран: Чавушоглу
- 25.05-21:38 В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на "замораживание конфликта"
- 25.05-21:31 Турция заявила, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, не выполнив ее требования
- 25.05-21:24 Испания закупит вакцины и противовирусные препараты для лечения оспы обезьян
- 25.05-21:14 Генсек ООН призвал КНДР в связи с ракетными пусками соблюдать резолюции СБ
- 25.05-21:10 Итальянская прокуратура потребовала для Берлускони шесть лет тюрьмы по делу о коррупции
- 25.05-21:04 Число погибших в ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро достигло 25
- 25.05-20:54 Португалия получила запрос от Абрамовича с просьбой разрешить продажу "Челси"
- 25.05-20:47 Россия в I квартале сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти
- 25.05-20:37 Рафаэль Назарян назвал список игроков, приглашенных в сборную Армении до 21 года
- 25.05-20:35 США готовы оказывать помощь КНДР в борьбе с распространением COVID-19
- 25.05-20:29 Глава МВФ призывает обеспечить безопасность мировых цепочек поставок
- 25.05-20:00 В Анкаре завершились переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
- 25.05-19:55 Никол Пашинян считает внутриполитические события демократической ситуацией
- 25.05-19:51 Турецкие коллеги в определенной степени синхронизируют нормализацию отношений с армяно-азербайджанским процессом: Мирзоя
- 25.05-19:50 Число пожилых в России вырастет на 7 млн в течение 15 лет
19:55, 23.05.2022
1556 просмотров Секретарь Совбеза Армении о проблемах открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном
11:29, 19.05.2022
1422 просмотров США признают право населения Нагорного Карабаха определять свое будущее: интервью посла США «Арменпресс»
18:08, 20.05.2022
1264 просмотров Мы начали важный диалог, который должен быть продолжен: премьер-министр Армении принял президента Литвы
19:19, 20.05.2022
1129 просмотров Вице-спикер Рубинян представил послу Ирана позицию Еревана по нормализации армяно- турецких отношений
18:06, 23.05.2022
1114 просмотров Отношение властей Арцаха к переговорам в разных форматах однозначно: пресс- секретарь президента Арцаха