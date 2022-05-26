Европейские индексы - 25-05-22

МОСКВА, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.63% и составил 14007.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.73% и составил 6298.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.51% и составил 7522.75 пункта, а российский RTSI снизился на 2.72% и составил 1239.07 пункта.