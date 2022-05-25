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Турция и Израиль готовы оценить возможность назначения послов двух стран: Чавушоглу 

Турция и Израиль готовы оценить возможность назначения послов двух стран: Чавушоглу 

Израиль и Турция готовы оценить возможность назначения послов двух стран в ходе визита главы израильского МИД Яира Лапида в республику. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Израиль.

"Мы договорились о возобновлении технических встреч между нашими министерствами и соответствующими государственными учреждениями. Мы приняли решение оценить [вопрос] взаимного назначения послов с Израилем во время визита Лапида в Турцию", - приводит его слова газета Milliyet.


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