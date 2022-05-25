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В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на "замораживание конфликта"

В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на "замораживание конфликта"

Киев не согласится на "замораживание" ситуации или на уступки части своей территории. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Не может быть и речи о замораживании конфликта. Любая заморозка - это война, отложенная во времени", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никто в мире не заинтересован в "продолжительной войне" или продовольственном кризисе, который она может вызвать. При этом Подоляк назвал "ударом в спину" предложения украинской стороне поступиться частью своих территорий.


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