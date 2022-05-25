Испания закупит вакцины и противовирусные препараты для лечения оспы обезьян

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что правительство закупит вакцины и противовирусные препараты для сдерживания распространения оспы обезьян в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду радиостанция Cadena SER.

По ее информации, власти Испании уже провели переговоры с Европейским агентством лекарственных средств о закупке препаратов, которые должны поступить через несколько недель. В частности, Дариас поставила в известность представителей региональных департаментов здравоохранения о решении правительства.

Ранее власти Испании заявили о выявлении 59 случаев заражения ортопоксвирусами, из которых 20 были подтверждены как оспа обезьян. Остальные пациенты ожидают результаты дополнительных анализов.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.