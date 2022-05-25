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Итальянская прокуратура потребовала для Берлускони шесть лет тюрьмы по делу о коррупции

Итальянская прокуратура потребовала для Берлускони шесть лет тюрьмы по делу о коррупции

Прокуратура Милана потребовала назначить бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони шесть лет тюремного заключения по делу о подкупе свидетелей на другом процессе по обвинениям в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Как пишет в среду газета La Repubblica, обвинение требует конфисковать у политика 10 млн в качестве "штрафа".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, 85-летний экс-премьер обвиняется в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, получившему название по прозвищу основной фигурантки - марокканки Руби (Карима эль Маруг). Ранее политик был полностью оправдан во всех судебных инстанциях, однако процесс опирался на показания свидетелей - девушек, посещавших личную виллу Берлускони. Позже прокуратура заподозрила их в лжесвидетельстве за вознаграждение.

Среди фигурантов этого процесса 28 человек, включая 20 девушек, в том числе сама Руби. Всем им просят назначить наказание до 5 лет тюрьмы, а также назначить штрафы. В ходе обвинительной речи прокурор заявил, что Берлускони создал "сеть сексуального рабства".

По словам защиты, политик, лидер партии "Вперед, Италия" и европарламентарий будет оправдан, поскольку обвинения несодержательны и бездоказательны. Вердикт первичной инстанции должен быть обнародован не ранее сентября.


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