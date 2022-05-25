Число погибших в ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро достигло 25

Число погибших в результате полицейского рейда в одну из фавел Рио-де-Жанейро выросло до 25. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и пяти раненых. По данным правоохранительных органов, большинство из убитых - члены бандитских группировок.

Совместная операция спецназа военной полиции и федеральной полиции в одной из фавел на севере мегаполиса началась рано утром во вторник и продолжалась 12 часов. Ее целью была поимка местных главарей одной из крупнейших в стране организованных преступных группировок Comando Vermelho.

По сообщениям СМИ, случайной жертвой спецоперации стала также 41-летняя местная жительница и один несовершеннолетний. По факту гибели людей начата прокурорская проверка.

Фавелы - городские трущобы, которые отличаются относительно низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Обеспечением безопасности в этих районах занимаются специальные подразделения полиции, однако влияние наркомафии остается там очень сильным. Высокий уровень преступности в Бразилии является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных опросов общественного мнения. Как показали результаты одного из них, 60% граждан южноамериканской страны опасаются выходить из дома в вечернее время.