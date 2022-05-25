Рафаэль Назарян назвал список игроков, приглашенных в сборную Армении до 21 года

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, главный тренер сборной Армении до 21 года Рафаэль Назарян опубликовал список игроков, приглашенных в команду․
Вратари:
Арман Нерсесян - ЦСКА
Рафаэль Манасян - ЦСКА
Левон Карапетян - «Ширак»
Сергей Микаелян - «Пюник»
Защитники:
Эрик Симонян - ЦСКА
Арсен Галстян - ЦСКА
Володя Самсонян - ЦСКА
Нарек Алавердян - ЦСКА
Тигран Аюнц - «Урарту»
Арман Казарян – «Урарту»
Петрос Манукян – «Урарту»
Норайр Никогосян - «Нораванк»
Ерджаник Губасарян - «Ганза Люнебургер» (Германия)
Полузащитники:
Арам Хамоян - ЦСКА
Микаэл Мирзоян - ЦСКА
Гамлет Минасян - ЦСКА
Нарек Агасарян - «Урарту»
Сергей Мкртчян - «Урарту»
Жирайр Шагоян - «Арарат-Армения»
Карен Налбандян - «Нораванк»
Дарон Искендерян - «Лас Вегас Лайтс» (США)
Нарек Григорян - «Ягеллония» (Польша)
Нападающие:
Геворг Тарахчян – «Ноа»
Мисак Акопян - ЦСКА
Армен Оганесян – «Зимбру» (Молдова).
В преддверии игр сборная Армении до 21 года с 29 мая по 14 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
Расписание сборной Армении (до 21 года) в отборочном раунде ЕВРО-2023 выглядит следующим образом:
2 июня, 19:00: Северная Македония - Армения
6 июня, 20:30: Армения - Франция
12 июня, 19:00: Армения - Украина.