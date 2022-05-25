Рафаэль Назарян назвал список игроков, приглашенных в сборную Армении до 21 года

Сборная Армении (до 21 года) начинает подготовку к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, главный тренер сборной Армении до 21 года Рафаэль Назарян опубликовал список игроков, приглашенных в команду․

Вратари:

Арман Нерсесян - ЦСКА

Рафаэль Манасян - ЦСКА

Левон Карапетян - «Ширак»

Сергей Микаелян - «Пюник»

Защитники:

Эрик Симонян - ЦСКА

Арсен Галстян - ЦСКА

Володя Самсонян - ЦСКА

Нарек Алавердян - ЦСКА

Тигран Аюнц - «Урарту»

Арман Казарян – «Урарту»

Петрос Манукян – «Урарту»

Норайр Никогосян - «Нораванк»

Ерджаник Губасарян - «Ганза Люнебургер» (Германия)

Полузащитники:

Арам Хамоян - ЦСКА

Микаэл Мирзоян - ЦСКА

Гамлет Минасян - ЦСКА

Нарек Агасарян - «Урарту»

Сергей Мкртчян - «Урарту»

Жирайр Шагоян - «Арарат-Армения»

Карен Налбандян - «Нораванк»

Дарон Искендерян - «Лас Вегас Лайтс» (США)

Нарек Григорян - «Ягеллония» (Польша)

Нападающие:

Геворг Тарахчян – «Ноа»

Мисак Акопян - ЦСКА

Армен Оганесян – «Зимбру» (Молдова).

В преддверии игр сборная Армении до 21 года с 29 мая по 14 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.

Расписание сборной Армении (до 21 года) в отборочном раунде ЕВРО-2023 выглядит следующим образом:

2 июня, 19:00: Северная Македония - Армения

6 июня, 20:30: Армения - Франция

12 июня, 19:00: Армения - Украина.