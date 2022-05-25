Глава МВФ призывает обеспечить безопасность мировых цепочек поставок

Мировое сообщество может столкнуться в будущем с еще большими потрясениями, которые отразятся на глобальных цепочках поставок, поэтому нужно обеспечить их безопасность. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в среду глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нам нужно больше внимания уделять безопасности [цепочек] поставок, потому что в будущем произойдет еще больше потрясений", - сказала она. Георгиева пояснила, что за последние два года мировое сообщество столкнулось с двумя большими кризисами - пандемией нового коронавируса и текущей ситуацией на Украине. Последняя, по ее утверждению, может вызвать "голод в Африке". Одним из таких новых кризисов, считает глава МВФ, может стать изменение климата.

Георгиева полагает, что мировому сообществу необходимо совместно "интегрировать безопасность поставок" в существующую международную "концепцию экономической эффективности".