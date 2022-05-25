В Анкаре завершились переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Переговоры турецкой, шведской и финской делегаций по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, проходившие в среду в Анкаре, завершились.

"Переговоры проходили в президентском дворце, они продлились примерно пять часов и уже завершились", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал источник.

Турецкая сторона была представлена официальным представителем президента Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом. По словам источника, сначала официальные лица Турции встретились по отдельности с делегациями двух скандинавских стран, а затем было проведено заседание всех трех сторон.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вручили генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тем не менее 21 мая Эрдоган добавил, что Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии, если Стокгольм и Хельсинки ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности.