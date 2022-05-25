Путин дистанционно выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 мая, по видеосвязи примет участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума, который пройдет в Бишкеке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"26 мая президент Российской Федерации Владимир Путин дистанционно выступит на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума на тему "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Кремле, 27 мая Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии в формате видеоконференции.

Отмечается, что там будут рассмотрены "актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая стратегические направления развития интеграции до 2025 года". "Предстоит утвердить ориентиры макроэкономической политики государств - членов Союза на 2022-2023 годы. Также имеется в виду обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами", - указали в пресс-службе.

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло к Киргизии. Евразийский экономический форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Изначально там предполагалось провести и заседание Высшего Евразийского экономического совета.