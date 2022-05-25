Пашинян подчеркнул, что никто не собирается подписывать какой-либо документ за спиной народа Арцаха: президент Арцаха 

В ответ на письменное обращение, направленное 24 мая президенту Республики Арцах, от политических партий, представленных в парламенте страны, президент Араик Арутюнян 25 мая созвал расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян подчеркнул, что формулировка об обеспечении «прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха» в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля является крайне неприемлемой для народа и властей Арцаха. Глава государства отметил при этом, что она не отражает требований и чаяний армян Арцаха, четко озвучиваемых для международного сообщества в течение последних тридцати лет и основанных на праве народов на самоопределение.

По словам президента Арутюняна, он имел возможность встретиться с премьер-министром Армении и обсудить состоявшуюся 22 мая в Брюсселе встречу Пашинян-Алиев. В этой связи он хотел бы вновь подтвердить, что исключительное право решать судьбу и статус Арцаха принадлежит народу и властям Арцаха. По словам президента, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что никто не может и не собирается подписывать какой-либо документ за спиной народа Армении и Арцаха. Если будет конкретное предложение по конкретным решениям, то оно будет обсуждено с властями Арцаха, и общественность будет должным образом проинформирована об этом.

Президент Арутюнян подчеркнул, что Республика Арцах неуклонно идет по пути международного признания независимости посредством полной и безоговорочной реализации права своего народа на самоопределение, а надлежащее обеспечение прав и безопасности народа Арцаха возможно исключительно вне состава Азербайджана.