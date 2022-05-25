Прокуратура Молдавии предъявила экс-президенту страны Додону обвинение по четырем пунктам

Прокуратура Молдавии предъявила задержанному экс-президенту Игорю Додону обвинение сразу по четырем пунктам, включая коррупцию и измену родине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Максим Лебединский.

"Прокуроры предъявили обвинение Додону по четырем пунктам, которые обозначены в протоколе о его задержании. Завтра они обратятся в суд с ходатайством об аресте на 30 суток", - сказал Лебединский. Он напомнил, что прокуроры, которые сегодня допросили Додона, подозревают его в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 ("Пассивная коррупция"), ст. 1812 ("Признание финансирования политической партии преступной организацией"), ст. 337 ("Предательство родины") и ст. 330/2 ("Незаконное обогащение").

Со своей стороны Партия социалистов выступила с заявлением, что продолжит протесты с требованием освободить Додона и прекратить уголовное преследование. Социалисты обвиняют президента страны Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в попытках запугать политических оппонентов и установить диктатуру.

Ранее сообщалось, что молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией запросила разрешение на арест Игоря Додона сроком на 30 дней. Об этом рассказала официальный представитель Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

"Сегодня прокуратура по борьбе с коррупцией направила [в суд] запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица", - сказала Керпек. По ее словам, эти запросы будут рассматриваться завтра районным судом Кишинева.

Додон связывает действия властей с попыткой отвлечь внимание граждан от неудач действующего правительства и ослабить оппозицию. Он заверил, что располагает доказательствами своей невиновности. Вчера и сегодня сторонники бывшего президента провели акции протеста в Кишиневе, потребовав освободить бывшего лидера Соцпартии.

Во вторник, 24 мая, сотрудники прокуратуры провели обыск в доме бывшего главы государства, а также по другим адресам. Додон связывает действия властей с попыткой отвлечь внимание граждан от неудач действующего правительства и ослабить оппозицию. Он заверил, что располагает доказательствами своей невиновности. Вчера и сегодня сторонники бывшего президента провели акции протеста в Кишиневе, потребовав освободить бывшего лидера Соцпартии.

После поражения Партии социалистов Республики Молдова на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил "Молдавско-российский деловой союз".