ФРГ намерена с 1 июня смягчить связанные с пандемией правила въезда в страну

Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить правила въезда в страну с 1 июня на летний период. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом в среду сообщил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах медиагруппе Funke.

"Мы приостановим действие правила 3G (согласно которому доступ во многих отраслях предоставляется только привитым западными вакцинами, переболевшим и имеющим отрицательные результаты теста на коронавирус - прим. ТАСС) при въезде до конца августа", - отметил Лаутербах. С 1 июня возвращающимся путешественникам и другим въезжающим в страну больше не нужно будет доказывать, что они вакцинированы, переболели или прошли тестирование.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, до 31 мая для всех лиц старше 12 лет при въезде в ФРГ действует правило 3G. Еще более строгие правила применяются к путешественникам, прибывающим из зон распространения вируса: они должны пройти 14-дневный карантин в Германии, даже если они вакцинированы или переболели. Это требование продолжит действовать в ближайшие месяцы. "Если такие районы определены, въезжающие в страну должны быть помещены в карантин", - подчеркнул глава Минздрава ФРГ.

"Даже при более низком уровне заболеваемости летом мы должны сохранять осторожность в условиях глобальной пандемии", - добавил он. Однако в настоящее время ни одна страна не обозначена как зона вируса. По информации "Функе", поправка к регламенту въезда в Германию на фоне пандемии должна быть принята федеральным кабинетом министров в среду. Кроме того, она предусматривает, что в будущем не только вакцины, сертифицированные в ЕС, но и все препараты, одобренные ВОЗ, будут признаваться при въезде.

В последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Германии значительно снижается. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 49 141. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 26 159 106 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, в стране умерли 138 643 пациента. Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) сейчас составляет 281,8, что значительно меньше, чем в прошлом месяце.