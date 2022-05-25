Консенсуса по формату МГ ОБСЕ нет, но слухи о его «смерти» несколько преувеличены: Мирзоян

Консенсуса относительно продолжения работы формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, в первую очередь со стороны Азербайджана, но слухи о «смерти» формата сопредседательства несколько преувеличены. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Депутат Ваагн Алексанян поинтересовался, достигнут ли консенсус по работе мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, как министр оценивает будущее этого формата и что делается для начала переговоров по нагорно-карабахскому конфликту в ближайшее время.

«Из-за войны в Украине работа сопредседательства Минской группы ОБСЕ, мягко говоря, не активна. В целом можно констатировать, что видимых работ в этом формате не было. До этого Азербайджан был той стороной, которая отвергала необходимость продолжения переговоров в формате сопредседательства Минской группы. Но после войны в Украине между сопредседателями возникли определенные разногласия. Мы, конечно, место и формат переговоров о политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта видим в сопредседательстве Минской группы ОБСЕ», - сказал Мирзоян.

Он заверил, что армянская сторона постоянно говорит об этом, и работает в этом направлении со всеми международными партнерами, в первую очередь, с сопредседателями. «И с радостью должен констатировать, что в последнее время, и вы, наверное, заметили, страны-сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы именно в этом формате», - сказал Мирзоян.

По его словам, это можно увидеть в совместном заявлении премьер-министра Армении и президента России по итогам последней встречи, а также в заявлении главы МИД по итогам встречи с госсекретарем США Блинкеном и в заявлении французских коллег.

Коснувшись этого вопроса, министр иностранных дел сказал, что говорить о наличии консенсуса по этому вопросу было бы преувеличением. «

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