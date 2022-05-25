Ведутся переговоры о формате и параметрах начала переговоров: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важной позицию Арцаха в вопросе о том, следует ли отделить повестку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном от повестки урегулирования нагорно-карабахского конфликта или вопрос нормализации отношений должен решить и нагорно-карабахский конфликт: в Армении ведутся обсуждения по формированию позиции по этому вопросу, а на данный момент ведутся переговоры только о формате и параметрах начала переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Саркиса Ханданяна.

Ханданян напомнил, что в заявлении председателя Европейского совета по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе не упоминались предложения Азербайджана о мирных переговорах и ответные предложения Армении. А президент Азербайджана заявил, что предложенные Азербайджаном 5 принципов будут играть ключевую роль в подготовке мирного соглашения.

«Некоторые формулировки, породившие спекуляции, на самом деле заключаются в том, что принципы, предложенные Арменией и Азербайджаном, должны стать общими столпами мирного договора. Может сформулировано неправильно, неудачно, но на самом деле речь об этом», - заверил Пашинян.

В международном сообществе идет очень важная концептуальная дискуссия, и, по словам Пашиняна, эта дискуссия дошла до Республики Армения. «Возникает вопрос, должен ли вопрос нормализации отношений решать также нагорно-карабахский конфликт, или следует отделить нагорно-карабахский конфликт от вопроса нормализации отношений и рассматривать его как отдельный вопрос.

Этот вопрос возник из нашего ответа. Азербайджан говорит «никаких территориальных претензий друг к другу», мы говорим, что это приемлемо, потому что для нас карабахский вопрос никогда не был вопросом территории, это вопрос права. И в заявлении председателя Европейского совета говорится о праве, чтобы, по всей вероятности, подчеркнуть именно этот контекст», - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что эту повестку развивают и представители оппозиции, заявив, что повестка нормализации отношений должна быть отделена от повестки урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр назвал это законной точкой зрения. Он отметил важность дискуссии в этот период, подчеркнув, что ряд коллег от оппозиции отказывается от этих дискуссий.

«Но мы проводим обсуждения с другими политическими кругами, в том числе с властями Арцаха, о том, какой тактический подход на этом перепутье лучше», - сказал Пашинян, добавив, что у него есть своя позиция, но эта позиция будет уточнена после обсуждения с широкой аудиторией.

Он подчеркнул, что позиция Арцаха по этому вопросу будет очень важна.

«По сути, сейчас ведутся переговоры о формате и параметрах начала переговоров. Мы обсуждаем именно это», — сказал премьер-министр.

Однако премьер-министр не может сказать, когда состоятся сами переговоры. Министерства иностранных дел двух стран работают вместе. «Есть вопросы, которые существенны, и не исключается, что в итоге будет сформировано определенное понимание классификации этой повестки, и мы будем двигаться вперед в рамках этого общего понимания. Этот вопрос есть, и я вижу, что оппозиция тоже заговорила об этом вопросе, но этот вопрос уже несколько месяцев находится в повестке наших дипломатических, международных и внутренних дискуссий», - заключил Пашинян.