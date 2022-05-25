Экономический рост по итогам квартала составляет 8,6%, и это свидетельство экономической устойчивости Армении: Пашинян

Реальный экономический рост в Армении в первом квартале составил 8,6%, несмотря на геополитическую ситуацию и кризисы. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Геворга Папояна.

Папоян напомнил, что в январе-апреле индекс экономической активности вырос на 9,4%, что он считает вполне удовлетворительным, особенно на фоне ухудшения прогнозов на фоне российско-украинской ситуации. Он поинтересовался, какие действия правительство собирается предпринять, чтобы сохранить этот темп.

По словам премьер-министра, индекс экономической активности по определенным формулам трансформируется в экономический рост. Но на данном этапе подводятся итоги экономического роста первого квартала.

«И у нас реальный экономический рост составляет 8,6%. Это свидетельствует об экономической устойчивости Армении. В апреле мы установили абсолютный в истории Третьей республики рекорд по зарегистрированным и оплачиваемым рабочим местам.

По итогам апреля количество зарегистрированных оплачиваемых рабочих мест в Армении более чем на 120 тысяч больше, чем в 2018 году. «По данным первых 4 месяцев, в этом году торговый оборот примерно на 570 млрд драмов больше, чем в прошлом году», - сказал Пашинян.

По его словам, это означает, что, несмотря на кризис, геополитическую ситуацию, в этом году необходимо обеспечить 7-процентный экономический рост, что требует больших усилий. Премьер-министр выразил надежду, что мирная повестка правительства Армении улучшит настроение экономики, и удастся достичь этой цели.

Коснувшись вопроса о том, в чем причины того, что, несмотря на пессимизм, экономика демонстрирует такое сопротивление, премьер-министр сказал: «Это потому, что нет коррумпированной системы, чтобы забрать эти деньги из экономики и положить их на какие-то полки, положить на офшорные счета.

Это очень важный фактор. Сегодня бизнес знает, что у него нет отношений ни с кем другим, его отношения с самим собой, с конкурентным полем, со своими налоговыми обязательствами и законом. И связано это прежде всего с этим, с экономической политикой, проводимой правительством».