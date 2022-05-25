До сих не зафиксировано, чтобы на территории Армении существовали азербайджанские анклавы: Пашинян

Армянская сторона до сих пор де-юре не констатировала наличие азербайджанских анклавов в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на замечание депутата Армана Егояна о том, что после трехсторонней встречи в Брюсселе начались спекуляции относительно того, что был обсужден вопрос анклавов.

«Этот вопрос возник потому, что в сообщении говорилось: «связь между Азербайджаном и Азербайджаном и связь между Арменией и Арменией». И возник вопрос, что это за связь между Арменией и Арменией? Секретарь Совбеза прокомментировал, что, например, речь идет о железнодорожном сообщении между Ерасхом и Мегри, а также это может де-юре относиться к автомобильному сообщению. Конечно, у нас есть дорога через территорию Армении из Мегри во все районы Армении, но железная дорога проложена только там», - сказал Пашинян.

Что касается анклавов, премьер-министр заверил, что подобный вопрос как таковой в Брюсселе не обсуждался. Однако он подчеркнул, что Азербайджан поднимает этот вопрос с намеком или напрямую в различных форматах.

«И наша позиция здесь прозрачная и публичная. Мы сказали, что во всех этих процессах мы должны вникать в правовые основания. И мы говорили, что пока не зафиксировали в наших исследованиях, что де-юре на территории Армении есть азербайджанские анклавы, и, наоборот, мы зафиксировали, что Арцвашен де-юре является территорией Республики Армения», - сказал Пашинян.

Премьер-министр заверил, что никто ничего не может и не собирается делать за спиной народа, тем более за спиной народа Арцаха. Если у правительства будет конкретное предложение по конкретным решениям, общественность будет должным образом проинформирована об этом. Он посчитал не очень хорошей практикой драматизировать в политических целях и без того драматическую ситуацию.