Азербайджан заявил, что вернет взятого 23 апреля в плен армянского военнослужащего
Азербайджан заявил, что на этой неделе Армении будет возвращен военнослужащий Эдуард Мартиросов, при невыясненных обстоятельствах перешедший армяно-азербайджанскую границу и захваченный в плен 23 апреля.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом заявил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
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