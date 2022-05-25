Азербайджан заявил, что вернет взятого 23 апреля в плен армянского военнослужащего

Азербайджан заявил, что на этой неделе Армении будет возвращен военнослужащий Эдуард Мартиросов, при невыясненных обстоятельствах перешедший армяно-азербайджанскую границу и захваченный в плен 23 апреля.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом заявил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.