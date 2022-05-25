Стороны не достигли согласия вокруг формулировок: Пашинян о трехсторонней встрече в Брюсселе

По итогам встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе между армянской и азербайджанской сторонами не было достигнуто согласия по формулировкам в рамках нагорно-карабахского конфликта, и председатель Европейского совета решил озвучить комментарии, которые, по его мнению, будут отражать максимальное количество элементов из позиций сторон. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Армана Егояна.

Депутат процитировал отрывок из заявления Шарля Мишеля по итогам встречи в Брюсселе: «Я также подчеркнул двум лидерам, что необходимо затронуть права и безопасность этнического армянского населения Карабаха».

По словам Егояна, эти слова по-разному интерпретировались в армянских СМИ. «Высказывались предположения, что это означает, что право Арцаха на самоопределение исключено из повестки дня, что ЕС не рассматривает возможность отдельного статуса Арцаха, это шаг назад от повестки дня Минской группы ОБСЕ», — сказал Егоян.

Пашинян напомнил, что как минимум две страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ приветствовали и поддержали эти переговоры и обсуждения. Также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ подтвердила принципы, которые лежат в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр напомнил, что в двустороннем заявлении с президентом России, которая является сопредседателем Минской группы, отмечена важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта и использования потенциала сопредседательства Минской группы ОБСЕ в этом вопросе.

«В Брюсселе состоялась очень серьезная дискуссия по карабахскому вопросу, и в результате этой дискуссии были зафиксированы разногласия между позициями Армении и Азербайджана», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что эти разногласия выражаются публично: Азербайджан считает, что нагорно-карабахский конфликт решен, Армения считает, что нагорно-карабахский конфликт не решен.

«И в возможном контексте мирных переговоров, вы знаете, что Азербайджан представил свои 5 принципов, и мы представили свои наблюдения и повестку дня в этом отношении. Мы сказали, что переговоры должны проводиться на этой основе. В представленных наши принципах прописаны безопасность и права армян Нагорного Карабаха и уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха.

И поскольку в результате обсуждений между сторонами не было достигнуто согласия, председатель Европейского совета решил сделать комментарии, которые, по его мнению, отражали бы как можно больше элементов из позиций обеих сторон. Насколько он точен, это уже другой вопрос. Другое дело, что мы высказали свои позиции, и, конечно, никаких изменений в этих позициях нет. И мы продолжим идти по этому пути», — сказал Пашинян.