Процессы уже не против власти, а против общества: премьер о действиях оппозиции 

Политическое значение проводимых оппозицией акций протеста исчерпано, и основной смысл происходящих процессов заключается в создании максимальных неудобств для общества. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Арусяк Джулакян об акциях протестах движения «Сопротивление».

Депутат отметила, что «парламентская оппозиция уже месяц проводит акции протеста и, не получая поддержки народа, прибегает к различным провокациям». На вопрос Джулакян о том, каким видит премьер-министр решение ситуации, Пашинян ответил, что, по его оценке, ситуация не политическая, а логистическая, поскольку речь идет фактически о создании пробок в городе.

«Должен честно сказать, что происходящее по своему политическому значению немного уступает обрушению дороги на Цицернакабердском шоссе. Здесь происходит синергия, и мы видим более высокую степень пробок. Но хочу сказать, что этот процесс начался с политических акцентов, и у армянской оппозиции была возможность в течение более месяца всеми возможными политическими средствами и действиями сказать то, что она должна была сказать обществу.

Какова цель этого? Обычно целью таких акций является вовлечение общественности в процесс, формулирование четкого политического требования, но поскольку сейчас очевидно, что этого не произошло, то теперь эти процессы идут не против власти, а против общества. У них такая логика: вот если вы сейчас к нам не присоединитесь, то дольше будете стоять в пробках, и мы создадим вам больше неудобств», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, оппозиция последовательно реализует выдвинутый ею политический лозунг, но с несколько иной логикой.

«Если вы помните, эта политическая сила придумала лозунг: измотать власть до конца. А сейчас мы видим, что, не сумев сделать этого, она применяет этот лозунг на себе. Думаю, что не нужно им особо мешать, чтобы “измотали себя до конца”», - заключил Пашинян.