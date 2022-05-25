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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-05-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-05-22

ЕРЕВАН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 мая, курс доллара США сократился на 1.99 драмa и составил 450.71 драм. Курс евро сократился на 3.94 драмa и составил 480.77 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.04 драм. Курс британского фунта сократился на 3.35 драмa и составил 562.98 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 39.18 драмa и составила 27055.51 драм. Цена серебра сократилась на 3.73 драмa и составила 317.71 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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