Самый эффективный способ — обеспечить давление со стороны международного сообщества: Пашинян о возвращении пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает поддержку международного сообщества и оказание давления наиболее эффективным способом возвращения военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц: Армения пытается приложить максимальные усилия для скорейшего решения этого вопроса. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Соны Казарян.

Депутат напомнила, что после встречи в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул необходимость возвращения всех удерживаемых лиц. Она поинтересовалась международной посреднической работой по возвращению пленных и других удерживаемых лиц.

Пашинян подчеркнул, что это одна из основных тем, обсуждаемых в Брюсселе. «И позиция ЕС и международных организаций заключается в том, что наши пленные соотечественники должны быть возвращены в ближайшее время, такова и наша позиция, и мы стараемся приложить максимальные усилия, чтобы решить проблему как можно скорее», — сказал премьер-министр.

Пашинян добавил, что Азербайджан постоянно пытается увязать возвращение армянских пленных, заложников и других удерживаемых лиц с дополнительными условиями. «Но мы не согласны с такой позицией. И наша позиция по-прежнему состоит в том, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября все военнопленные, заложники и другие удерживаемые лица должны быть возвращены. В этом смысле ничего нового не произошло.

И, к сожалению, у нас все еще 39 подтвержденных пленников, один из которых недавно заблудился и оказался на подконтрольных азербайджанцам землях. И мы прилагаем все усилия. Самый эффективный способ — обеспечить поддержку и давление со стороны международного сообщества, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись на Родину», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что озвучивается много мнений о том, что вопрос о пленных соотечественниках должен быть предпосылкой политических процессов. Однако позиция армянской стороны была и остается в том, что гуманитарные вопросы не должны увязываться с политическими, это отдельные вопросы.

«И гуманитарные вопросы без политической привязки, сами по себе имеют больший вес и значение, и, наоборот, когда мы привязываем их с политическими вопросами, мы уменьшаем важность вопроса», - сказал Пашинян.