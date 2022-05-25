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Президент  Хачатурян встретился с президентом Сербии и пригласил его в Армению 

Президент  Хачатурян встретился с президентом Сербии и пригласил его в Армению 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума встретился с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил Александра Вучича с переизбранием на должность президента Сербии и пожелал успехов и плодотворной работы. Ваагн Хачатурян отметил, что дружественные связи между народами двух стран выделяются особой теплотой и взаимным доверием.

Обоюдно подчёркнута важность последовательного развития и углубления отношений на двусторонней и многосторонних площадках.

Президент Хачатурян пригласил своего коллегу в Армению и получил от Александра Вучича ответное приглашение. 


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