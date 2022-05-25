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Президент Армении направил королю Иордании поздравительное послание по случаю Дня независимости

Президент Армении направил королю Иордании поздравительное послание по случаю Дня независимости

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в послании Ваагна Хачатуряна, в частности, говорится:

«Полон надежд, что совместными усилиями мы укрепим и выведем на новый уровень многостороннее сотрудничество между Арменией и Иорданией».
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