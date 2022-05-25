Президент Армении направил королю Иордании поздравительное послание по случаю Дня независимости

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в послании Ваагна Хачатуряна, в частности, говорится:

«Полон надежд, что совместными усилиями мы укрепим и выведем на новый уровень многостороннее сотрудничество между Арменией и Иорданией».