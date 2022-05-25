В ЕЭК рассчитывают к концу года согласовать проект соглашения по единому рынку газа в ЕАЭС

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович рассчитывает, что участникам Евразийского экономического союза удастся до конца нынешнего года согласовать проект соглашения о едином рынке газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Фактически осталось три пока спорных вопроса по общему рынку газа. И я думаю, что к концу года мы и по этому проекту соглашения также найдем взаимоприемлемое решение", - сказал глава ЕЭК, слова которого приводит агентство БелТА.

Среди спорных Мясникович назвал блок вопросов по формированию тарифов на прокачку газа, вопросы, касающиеся импорта газа из третьих стран. Кроме того, решается вопрос как поступить с долгосрочными договорами, которые уже заключены между странами ЕАЭС. "А вообще мы рассматриваем все эти вопросы под углом зрения функционирования естественных монополий", - сказал глава ЕЭК.

Мясникович добавил, что по единому рынку электроэнергии "фактически все урегулировано". "Сейчас идет отработка документов, и они в высокой степени готовности, по рынку нефти и нефтепродуктов", - отметил председатель коллегии ЕЭК.

Общие рынки энергоресурсов в ЕАЭС должны заработать с 1 января 2025 года.