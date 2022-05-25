ЧЕ-Ереван: Вахтанг Арутюнян во втором поединке потерпел поражение

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна продолжается чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Сегодня третий день соревнований.

Как сообщает «Арменпресс», свой второй бой с немцем Кевином Шуманом провел Вахтанг Арутюнян (75 кг), и проиграл со счетом 5:0.

В стартовом поединке Вахтанг Арутюнян одержал победу над польским Бартошем Голебивским.

Вечером 25 мая на ринг впервые выйдет бронзовый призер чемпионата Европы Карен Тонаканян (60 кг), соперником которого будет венгр Роланд Вереш.

В стартовых поединках, состоявшихся накануне, из борьбы выбыли Джаник Саакян (54 кг) и Нарек Захарян (71 кг).