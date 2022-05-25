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Известна программа официального визита президента Черногории в Армению

Известна программа официального визита президента Черногории в Армению

26 мая президент Черногории Мило Джуканович посетит с двухдневным официальным визитом Республику Армения. Как сообщает «Арменпресс», о программе визита сообщили в Аппарате президента РА.

После официальной церемонии встречи в резиденции президента Республики Армения состоится приватная беседа президентов Ваагна Хачатуряна и Мило Джукановича, после чего пройдет встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Затем президенты Армении и Черногории выступят с заявлением для прессы.

Делегация во главе с президентом Черногории посетит Мемориал Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян, посетит Музей-институт Геноцида армян, посадит дерево в Парке памяти.

В рамках визита президент Черногории проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Аленом Симоняном.

В ходе визита в Армению президент Черногории также посетит Центр креативных технологий ТУМО.
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