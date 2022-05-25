Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днём Африки и отметил, что они смогут обеспечить безопасность и стабильность во всем мире, действуя сообща. Как передает Арменпресс, телеграмма опубликована в Telegram-канале Кремля.

"Наша страна всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнёрами. Состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит Россия – Африка создал хорошие условия для расширения плодотворного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе", - говорится в тексте телеграммы.

Президент выразил уверенность, что, действуя сообща, Россия и Африка смогут вместе обеспечить разработку и реализацию многих перспективных проектов и инициатив в различных областях во благо стран и народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Африке и во всём мире.