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Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС

Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС

Еврокомиссия предложила конфисковать активы и имущество нарушителей санкций ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза", - отмечается в нем.

ЕК предложила рассматривать обход санкций против России как преступление в Евросоюзе, сообщается в заявлении.

Кроме того, ЕК предлагает конфисковать активы и имущество физических и юридических лиц, которые нарушили санкции. "Сегодняшние предложения направлены на обеспечение того, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем", - говорится в документе.


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