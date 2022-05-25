Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС

Еврокомиссия предложила конфисковать активы и имущество нарушителей санкций ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза", - отмечается в нем.

ЕК предложила рассматривать обход санкций против России как преступление в Евросоюзе, сообщается в заявлении.

Кроме того, ЕК предлагает конфисковать активы и имущество физических и юридических лиц, которые нарушили санкции. "Сегодняшние предложения направлены на обеспечение того, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем", - говорится в документе.