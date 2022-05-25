Пыльная буря охватила 10 провинций Ирана

Пыльная буря обрушилась в среду на 10 провинций Ирана. Предельно допустимое количество пыли и песка в воздухе превышено в несколько раз, чему способствуют сильный ветер и неустойчивая погода, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу Национального центра прогнозирования погоды и управления кризисными ситуациями Ирана Садега Зияяна.

"В провинциях Тегеран, Альборз, Кум, Лорестан, Керманшах, Хамадан, Маркази, Хузестан, Бушер и Хормозган наблюдается высокая степень загрязнения воздуха, однако в Тегеране и Альборзе этот показатель снижается, - цитирует его агентство. - В основном массы воздуха с пылью и песком заносятся в страну из Ирака и Сирии".

Во избежание возможных ущерба здоровью и собственности населению рекомендовано избегать пребывания на открытом воздухе, следить за прочностью временных конструкций.

В большинстве из пострадавших провинций отменены занятия в учебных заведениях, приостановлена работа государственных учреждений, банков за исключением экстренных служб.