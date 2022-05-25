Армяно-аргентинские отношения находятся на высоком уровне: посол Аргентины в Армении

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в Республике Армения Мариано Вергара считает, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. По его словам, за эти годы сделано немало для развития этих отношений, но еще есть над чем работать.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 25 мая он подчеркнул, что наличие посольства Аргентины в Армении обусловлено и большой армянской общиной Аргентины.

«Это объясняет, и то, почему мы в Армении по случаю Национального дня Аргентины, который отмечается 25 мая, организуем концерт с участием аргентинского бандонеониста Вальтера Риоса и певицы Мариэль Дюпэ, который состоится 27 мая. Это яркое проявление крепких армяно-аргентинских связей», - подчеркнул он.

Посол признался, что он восхищается Арменией, потому что культура здесь на высочайшем уровне, и в Армении любят и ценят музыку.

«Мы заметили, что у армянских меломанов особое отношение к аргентинскому танго, особенно к творчеству Астора Пьяццоллы. Было бы хорошо, если бы какой-нибудь аргентинский бандонеонист приехал в Армению, остался бы здесь, давал концерты и играл бы аргентинскую музыку. Было бы очень хорошо, если бы в Армении открылась школа аргентинского танго, здесь были бы профессиональные танцоры танго», - подчеркнул Мариано Вергара.

Он сообщил, что в октябре планируется еще один концерт в Ереване в сотрудничестве с Государственным камерным оркестром Армении. Концерт будет посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Аргентиной.

«Мы будем реализовывать достаточно насыщенные культурные программы. Будут фотовыставки, переводы художественных произведений и другие мероприятия», - заключил посол.

Анжела Амбарцумян